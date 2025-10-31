Υπνική άπνοια: Οι υψηλές θερμοκρασίες μας «κόβουν» την ανάσα – Τι δείχνει νέα μελέτη

Περισσότερα, αλλά και σοβαρότερα περιστατικά αποφρακτικής υπνικής άπνοιας προβλέπουν οι ειδικοί τα επόμενα χρόνια, δεδομένης της κλιματικής αλλαγής, που αυξάνει την θερμοκρασία και τα επίπεδα υγρασίας και χαλάει τον ύπνο μας