Υπνική άπνοια: Οι υψηλές θερμοκρασίες μας «κόβουν» την ανάσα – Τι δείχνει νέα μελέτη
Περισσότερα, αλλά και σοβαρότερα περιστατικά αποφρακτικής υπνικής άπνοιας προβλέπουν οι ειδικοί τα επόμενα χρόνια, δεδομένης της κλιματικής αλλαγής, που αυξάνει την θερμοκρασία και τα επίπεδα υγρασίας και χαλάει τον ύπνο μας
Κάθε χρόνο, η Ευρώπη φαίνεται να «μπαίνει» στον χειμώνα όλο και πιο αργά, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τα συχνά κύματα καύσωνα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία. Νέα έρευνα αποκάλυψε μια ανησυχητική σχέση μεταξύ της ανόδου της νυχτερινής θερμοκρασίας και της αύξησης των περιπτώσεων αποφρακτικής υπνικής άπνοιας (OSA). Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο European Respiratory Journal, υποδηλώνουν ότι οι ζεστές νύχτες μπορεί να επιδεινώσουν σημαντικά την κατάσταση, κάτι που θα έχει δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία.
Η υπνική άπνοια είναι μια συχνή, αλλά υποδιεγνωσμένη διαταραχή ύπνου, που χαρακτηρίζεται από δυνατό ροχαλητό, διακοπές στην αναπνοή και συχνά ξυπνήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πέρα από την κόπωση και την υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, η πάθηση αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2.
