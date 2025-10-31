5 πράγματα που κάνει ένα άτομο με κατάθλιψη στη σχέση του – Η ψυχολόγος αποκαλύπτει

Όταν η κατάθλιψη επηρεάζει μια σχέση, η αγάπη δεν χάνεται αλλά αλλάζει μορφή. Η ψυχολόγος Δρ. Λίζα Βάρβογλη εξηγεί 5 συχνές συμπεριφορές που παρεξηγούνται και πώς μπορούμε να δείξουμε πραγματική στήριξη