5 πράγματα που κάνει ένα άτομο με κατάθλιψη στη σχέση του – Η ψυχολόγος αποκαλύπτει
YGEIAMOU.GR
Κατάθλιψη Σχέσεις

Όταν η κατάθλιψη επηρεάζει μια σχέση, η αγάπη δεν χάνεται αλλά αλλάζει μορφή. Η ψυχολόγος Δρ. Λίζα Βάρβογλη εξηγεί 5 συχνές συμπεριφορές που παρεξηγούνται και πώς μπορούμε να δείξουμε πραγματική στήριξη

ygeiamou.gr team
Η κατάθλιψη δεν επηρεάζει μόνο τον άνθρωπο που τη βιώνει, αλλά και τη σχέση του. Μια τέτοια σχέση δοκιμάζεται, συχνά όχι επειδή έχει χαθεί η αγάπη, αλλά επειδή αλλάζει ο τρόπος που εκφράζεται. Πολλές φορές, ο σύντροφος ενός ανθρώπου με κατάθλιψη μπορεί να νιώθει μπερδεμένος ή πληγωμένος, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι η απομάκρυνση, η σιωπή ή η έλλειψη διάθεσης είναι συμπτώματα της ασθένειας – όχι ενδείξεις αδιαφορίας.

Όπως εξηγεί η ψυχολόγος Δρ. Λίζα Βάρβογλη, η κατανόηση αυτών των συμπεριφορών είναι καθοριστική για να διατηρηθεί η επαφή και η εμπιστοσύνη μέσα στο ζευγάρι. Η κατάθλιψη μπορεί να αλλάζει τη δυναμική μιας σχέσης, αλλά δεν αλλάζει την αγάπη που υπάρχει σε αυτήν.

Ακολουθούν 5 χαρακτηριστικοί τρόποι με τους οποίους η κατάθλιψη μπορεί να εκφραστεί μέσα στη σχέση:

