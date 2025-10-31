Καρκίνος παγκρέατος: Καινοτόμο τεστ τον ανιχνεύει στην αναπνοή – Σαν αλκοτέστ
Καινοτόμο τεστ αναπνοής ανιχνεύει τον πρώιμο καρκίνο του παγκρέατος και χαρακτηρίζεται «η σημαντικότερη πρόοδος στην αντιμετώπιση της νόσου τα τελευταία 50 χρόνια»
Ένα νέο τεστ αναπνοής που μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο του παγκρέατος στα πρώτα στάδια ανοίγει τον δρόμο για μία επανάσταση στην πρώιμη διάγνωση της νόσου. Με τη δυνατότητα γρήγορης, μη επεμβατικής και οικονομικής ανίχνευσης, χιλιάδες ζωές θα μπορούσαν να σωθούν κάθε χρόνο, ενώ οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε θεραπεία όταν αυτή είναι πιο αποτελεσματική. Η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη πρόοδο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος εδώ και μισό αιώνα.
Ο καρκίνος του παγκρέατος συνήθως ανιχνεύεται σε προχωρημένα στάδια, με μόνο το 7% των διαγνωσμένων να επιβιώνει για πέντε χρόνια ή περισσότερο.
Το νέο τεστ, που λειτουργεί με συσκευή τύπου αλκοτέστ σε ιατρεία, αναπτύχθηκε από Βρετανούς ερευνητές και πρόκειται να δοκιμαστεί σε 6.000 ασθενείς σε 40 ιατρικά κέντρα σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία. Αν αποδειχθεί αποτελεσματικό, προβλέπεται η ευρεία εφαρμογή του στα ιατρεία μέσα σε πέντε χρόνια, επιτρέποντας νωρίτερη διάγνωση και πιο αποτελεσματική θεραπεία.
