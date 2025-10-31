Ποιο πρόβλημα του παχέος εντέρου κρύβει ο επίμονος πόνος στην κοιλιά – Ο γαστρεντερολόγος απαντά
Ποιο πρόβλημα του παχέος εντέρου κρύβει ο επίμονος πόνος στην κοιλιά – Ο γαστρεντερολόγος απαντά
Ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα για την εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου; Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου και πώς αντιμετωπίζεται; Ο κ. Γεώργιος Κατσώρας, Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Επεμβατικός Ενδοσκόπος και Επιμελητής Γαστρεντερολόγος στο Metropolitan Hospital, απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα
Εκκολπωμάτωση παχέος εντέρου ονομάζεται η παρουσία εκκολπωμάτων, τα οποία είναι σακοειδείς προεξοχές του βλεννογόνου του παχέος εντέρου (όπως και του λεπτού εντέρου), μέσω αδύναμων σημείων του μυϊκού τοιχώματος. Η εκκολπωμάτωση μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή συμπτωματική.
Η συμπτωματική εκκολπωμάτωση ονομάζεται εκκολπωματική νόσος και χαρακτηρίζεται από εκκολπωματική νόσος, διαταραχές των κενώσεων έως και από πιο σημαντικές κλινικές εκδηλώσεις όπως η εκκολπωματίτιδα ή η εκκολπωματική αιμορραγία.
Ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα;
Ο επιπολασμός (όρος της επιδημιολογίας δηλαδή που περιγράφει την συχνότητα εμφάνισης μιας νόσου) της εκκολπωμάτωσης εξαρτάται από την ηλικία και η κατανομή εντός του παχέος εντέρου ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφία και τη φυλή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο επιπολασμός της εκκολπωμάτωσης αυξάνεται από 20% στην ηλικία των 40 ετών σε 60% μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Ο αριθμός και το μέγεθος των εκκολπωμάτων αυξάνονται επίσης με την ηλικία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εκκολπωμάτωση είναι μια προοδευτική διαδικασία.
