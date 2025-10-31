Οι νοσηλευτές εγκαταλείπουν το ΕΣΥ – Ποιες χώρες προτιμούν
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας «αιμορραγεί» - Χιλιάδες νοσηλευτές φεύγουν στο εξωτερικό, με τα δημόσια νοσοκομεία να είναι υποστελεχωμένα
Στη «Μονάδα Εντατικής Θεραπείας» φαίνεται πως έχει μπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), το οποίο μετρά τις «πληγές» του, καθώς χιλιάδες νοσηλευτές εγκαταλείπουν τις δημόσιες δομές, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς αμοιβές στο εξωτερικό ή σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της διοίκησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που «αιμορραγεί» καθημερινά, με τους ασθενείς να βιώνουν τις συνέπειες της υποστελέχωσης και τους επαγγελματίες υγείας να εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες, συχνά εξουθενωμένοι.
Χαρακτηριστικά της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στο ΕΣΥ είναι τα στοιχεία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), που δείχνουν πως σήμερα μόνο στα δημόσια νοσοκομεία λείπουν περισσότεροι από 15.000 νοσηλευτές, ενώ υπολογίζεται ότι 2.500-3.000 επαγγελματίες εργάζονται πλέον σε νοσοκομεία του εξωτερικού.
Μόνο πέρυσι, 245 νοσηλευτές βρήκαν δουλειά στο εξωτερικό, με τις χώρες στις οποίες μετακινήθηκαν να είναι οι εξής:
