Εξόρμηση στη φύση με συνταγή γιατρού – Το νέο «φάρμακο» κατά του άγχους και της αβεβαιότητας
Οι γιατροί προτείνουν πλέον τις εξορμήσεις στη φύση ως φυσικό φάρμακο για το στρες και την πολύβουη καθημερινότητα. Πώς λειτουργούν οι «συνταγές» και ποια είναι τα οφέλη τους;
«Βρείτε ένα σκιερό μέρος κάτω από ένα δέντρο, πάρτε μια ανάσα φρέσκου αέρα και τηλεφωνήστε μου το πρωί». Εδώ και καιρό, οι επαγγελματίες υγείας προτείνουν ως «φάρμακο» στο άγχος τον χρόνο στην ύπαιθρο. Τώρα, προχωρούν ένα βήμα παραπέρα και εκδίδουν επίσημες συνταγές για εξορμήσεις στη φύση.
Αν και κανείς μάλλον δεν χρειάζεται συνταγή για να βγει έξω, ορισμένοι γιατροί εκτιμούν ότι είναι ένας τρόπος για να ληφθούν τα οφέλη της εκδρομής σοβαρά υπόψιν. «Όταν το αναφέρω, είναι σχεδόν σαν να τους δίνω άδεια να κάνουν κάτι που μπορεί να θεωρούν ασήμαντο, ειδικά τις στιγμές που τα πράγματα φαίνονται τόσο σοβαρά και αγχωτικά», αναφέρει η Δρ Suzanne Hackenmiller, γυναικολόγος από το Waterloo της Αϊόβα, η οποία άρχισε να δίδει συνταγές για τη φύση αφού ανακάλυψε ότι ο χρόνος που περνούσε στην ύπαιθρο την ηρεμούσε μετά το θάνατο του συζύγου της.
