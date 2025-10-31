Εξόρμηση στη φύση με συνταγή γιατρού – Το νέο «φάρμακο» κατά του άγχους και της αβεβαιότητας

Οι γιατροί προτείνουν πλέον τις εξορμήσεις στη φύση ως φυσικό φάρμακο για το στρες και την πολύβουη καθημερινότητα. Πώς λειτουργούν οι «συνταγές» και ποια είναι τα οφέλη τους;