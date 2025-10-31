Η καινοτομία χωρίς αξιολόγηση κινδυνεύει να μετατραπεί σε χάος – Ένας καθηγητής Γενετικής και Τεχνητής Νοημοσύνης εξηγεί
Από τις γονιδιακές θεραπείες έως τα έξυπνα ιατρικά εργαλεία, η καινοτομία στην υγεία υπόσχεται καλύτερη φροντίδα, αλλά απαιτεί υπεύθυνη αξιολόγηση για να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση και κοινωνική δικαιοσύνη
Η ιατρική του 21ου αιώνα δεν είναι πλέον μόνο υπόθεση επιστημόνων. Είναι υπόθεση κοινωνίας, πολιτείας και τεχνολογίας. Ζούμε σε μια εποχή όπου η πρόοδος στην ιατρική, την γενετική, τη βιοτεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη κατορθώνει επιτεύγματα που πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητα.
Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η ανακάλυψη της γνώσης. Είναι και η αξιολόγηση, ρύθμιση και δίκαιη διάθεση αυτής της γνώσης σε κάθε πολίτη. Η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας αποτελεί τον μηχανισμό μέσω του οποίου οι κοινωνίες αποφασίζουν ποια φάρμακα, τεχνολογίες, διαγνωστικά και ψηφιακά εργαλεία αξίζει να ενταχθούν στα συστήματα υγείας. Δεν πρόκειται για μια τυπική διαδικασία κόστους – οφέλους, αλλά για ένα πολυεπίπεδο φίλτρο ποιότητας, ασφάλειας και κοινωνικής ισότητας.
Κάθε νέα τεχνολογία, είτε πρόκειται για ένα καινοτόμο φάρμακο είτε για έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπει κινδύνους νόσου, πρέπει να αποδεικνύει όχι μόνο ότι λειτουργεί, αλλά ότι βελτιώνει ουσιαστικά τη ζωή των ανθρώπων.
