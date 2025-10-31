Μόνο νερό – Μπορεί η αποχή από το φαγητό να νικήσει τον καρκίνο; Ένας καθηγητής απαντά
Η απόλυτη νηστεία μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τον μεταβολισμό, αλλά δεν συνιστά αντικαρκινική θεραπεία - Ενας καθηγητής Βιοϊατρικών Επιστημών εξηγεί τι προκαλεί η αποχή από το φαγητό στον οργανισμό
Μια νέα «θαυματουργή θεραπεία» για τον καρκίνο γίνεται τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχεδόν κάθε μήνα. Από υπερτροφές και συμπληρώματα διατροφής έως ακραίες δίαιτες, οι υποσχέσεις είναι πάντα τολμηρές – και σχεδόν πάντα παραπλανητικές αλλά και επικίνδυνες.
Η τελευταία τέτοια τάση υποστηρίζει ότι μια 21ήμερη νηστεία με νερό μπορεί να «αποκλείσει» τα καρκινικά κύτταρα και να ενεργοποιήσει τον οργανισμό να αυτοθεραπευτεί. «Ακούγεται απλό, αλλά και ενθαρρυντικό: σταματήστε να τρώτε και ο οργανισμός σας θα κάνει τα υπόλοιπα. Η βιολογία, όμως, δεν είναι τόσο απλή» τονίζει ο Δρ. Justin Stebbing, Καθηγητής Βιοϊατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin σε άρθρο του στο The Conversation.
