Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού – «Νέα εποχή για το ΕΣΥ», λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης
Οι γιατροί αποκτούν άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών και έχουν ταχεία ανάλυση εξετάσεων και υποστήριξη στη λήψη ιατρικών αποφάσεων
Πρόσβαση στον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού – την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της Υγείας, η οποία εντάσσεται στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ) – έχουν από σήμερα οι γιατροί.
Σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η νέα πλατφόρμα προσφέρει άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία των ασθενών, μειώνει τη γραφειοκρατία, εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει τη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Η ανάπτυξη του εργαλείου πραγματοποιείται σε συνεργασία των δύο υπουργείων μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
