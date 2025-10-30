Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού – «Νέα εποχή για το ΕΣΥ», λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης
Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού – «Νέα εποχή για το ΕΣΥ», λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Οι γιατροί αποκτούν άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών και έχουν ταχεία ανάλυση εξετάσεων και υποστήριξη στη λήψη ιατρικών αποφάσεων

Κλέλια Γιαρίμογλου
Πρόσβαση στον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού – την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της Υγείας, η οποία εντάσσεται στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ) – έχουν από σήμερα οι γιατροί.

Σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η νέα πλατφόρμα προσφέρει άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία των ασθενών, μειώνει τη γραφειοκρατία, εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει τη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Η ανάπτυξη του εργαλείου πραγματοποιείται σε συνεργασία των δύο υπουργείων μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Κλέλια Γιαρίμογλου
