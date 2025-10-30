Τα συμπτώματα μιας 23χρονης αγνοήθηκαν επανειλημμένα – Τελικά είχε καρκίνο παχέος εντέρου
Η 23χρονη σήμερα Μίλυ διαγνώστηκε με καρκίνο παχέος εντέρου, με τη διάγνωση να καθυστερεί τουλάχιστον 4 χρόνια - Αυτή είναι η ιστορία της
Ούτε μια, ούτε δύο αλλά 13 ήταν οι φορές που η Milli Tanner αγνοήθηκε από τους γιατρούς που την εξέτασαν, οι οποίοι έβγαζαν λάθος συμπεράσματα με βάση τα συμπτώματά της, λόγω του νεαρού της ηλικίας της κατά κύριο λόγο.
Η σήμερα 23χρονη από το Evesham, μια μικρή πόλη της Αγγλίας, επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον οικογενειακό της γιατρό τον Ιούνιο του 2021, όταν ήταν 19 ετών, με πόνους στο στομάχι και την μέση και αίμα στα κόπρανα. Αυτό ήταν το ξεκίνημα μιας μακράς και επίπονης διαδικασίας, κατά την οποία επισκέφθηκε περισσότερες από δώδεκα φορές τον προσωπικό γιατρό της και το τμήμα επειγόντων περιστατικών μέχρι τον Νοέμβριο του 2023.
Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της, η νεαρή γυναίκα διαγνώστηκε λανθασμένα από διαφορετικές καταστάσεις: από αιμορροΐδες μέχρι σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή προβλήματα με την έμμηνο ρύση. Στην πραγματικότητα όμως, είχε έναν δυνητικά θανατηφόρο όγκο, ο οποίος έκτοτε είχε εξαπλωθεί στους λεμφαδένες της. Στη συνέχεια, η Milli υποβλήθηκε επίσης σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και χειρουργική επέμβαση αλλά και σε κατάψυξη ωαρίων. Τώρα, θέλει να επισημάνει τους κινδύνους του καρκίνου στους συνομήλικούς της, όσο θυμάται την καθυστέρηση στη διάγνωσή της.
