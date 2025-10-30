Ο άγνωστος ένοχος που «ευθύνεται» για 1 στις 5 ουρολοιμώξεις – Ποια τρόφιμα αφορά
Οι ουρολοιμώξεις υπό το μικροσκόπιο - Έρευνα εστιάζει σε έναν απρόσμενο παράγοντα της διατροφής που φαίνεται να σχετίζεται με ένα υψηλό ποσοστό αυτής της ενοχλητικής λοίμωξης
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στοιχεία έρευνας σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 1 στις 5 ουρολοιμώξεις μπορεί να συνδέεται με στελέχη E. coli που προέρχονται από μολυσμένο κρέας. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο mBio, εντοπίζει επίσης ότι οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι κάτοικοι περιοχών με χαμηλό εισόδημα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο.
Οι ουρολοιμώξεις είναι από τις πιο συχνές λοιμώξεις παγκοσμίως, με ιδιαίτερη επίπτωση σε γυναίκες και ηλικιωμένους, και κοστίζουν δισεκατομμύρια ετησίως σε ιατρική φροντίδα και απώλεια παραγωγικότητας. Το βακτήριο Escherichia coli (E. coli) – η κύρια αιτία των ουρολοιμώξεων – εντοπίζεται συχνά σε ωμό κρέας, ωστόσο, μέχρι πρόσφατα ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί πόσο συχνά τα τρόφιμα προκαλούν λοιμώξεις στους ανθρώπους.
