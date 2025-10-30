Ο ρόλος της μηχανικής θρομβεκτομής στην αντιμετώπιση του ισχαιμικού εγκεφαλικού
Το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί μια επείγουσα ιατρική κατάσταση, όπου η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι καθοριστική, εξηγεί ο κ. Αλέξανδρος Ανδρέου, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής & Τμήμα Παρεμβατικής Νευροακτινολογίας ΥΓΕΙΑ
*Γράφει ο κ. Αλέξανδρος Ανδρέου, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής & Τμήμα Παρεμβατικής Νευροακτινολογίας ΥΓΕΙΑ
Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (Α.Ε.Ε.) συμβαίνει όταν αποφράσσεται κάποια αρτηρία του εγκεφάλου. Η τροφοδοσία του εγκεφάλου με οξυγόνο και θρεπτικά στοιχεία εξαρτάται αποκλειστικά από τις αρτηρίες του, οι οποίες μεταφέρουν αίμα από την καρδιά και τους πνεύμονες. Αν μια αρτηρία παραμείνει κλειστή για περισσότερο από μερικά λεπτά τα εγκεφαλικά κύτταρα πεθαίνουν. Για το λόγο αυτό η αντιμετώπιση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου είναι μια υπερεπείγουσα κατάσταση.
Πώς προκαλείται το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο;
Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλείται συχνά από στενώσεις των αρτηριών του λαιμού ή του εγκεφάλου. Οι στενώσεις αυτές δημιουργούνται από αθηρώματα, λόγω συγκέντρωσης χοληστερόλης στο τοίχωμά τους (αθηρωμάτωση/αρτηριοσκλήρυνση).
