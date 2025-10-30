Νόσος Αλτσχάιμερ: Νέα θεραπευτική ελπίδα στη μάχη κατά της άνοιας – Ένας καθηγητής φαρμακολογίας εξηγεί
Από τη νευροεκφύλιση στη νευροαναγέννηση, ο κ. Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ερευνητής ΙΤΕ, εξηγεί πώς ορισμένα μόρια ενεργοποιούν μηχανισμούς αυτοΐασης του εγκεφάλου
Η πιθανή αιτιολογία της νόσου Αλτσχάιμερ (Alzheimer’s disease, AD) είναι πολυπαραγοντική, δηλαδή προκύπτει από τη σύνθετη αλληλεπίδραση γενετικών, μοριακών και περιβαλλοντικών παραγόντων που οδηγούν σε εκφυλισμό των νευρώνων, ιδιαίτερα στις περιοχές του ιππόκαμπου και τον φλοιού του εγκεφάλου. Αυτό αιτιολογεί και την χρονιότητα της εμφάνισης της νόσου. Η ακριβής όμως αιτιολογία της νόσου δεν είναι γνωστή. Οι βασικοί αιτιολογικοί μηχανισμοί που συζητούνται ως πιθανοί είναι οι εξής :Γενετικοί παράγοντες: Οικογενής (κληρονομική) μορφή (~1–5% των περιπτώσεων). Προκαλείται από μεταλλάξεις στα γονίδια APP (Amyloid Precursor Protein), PSEN1 (Presenilin 1), PSEN2 (Presenilin 2). Οι μεταλλάξεις αυτές οδηγούν σε αυξημένη παραγωγή του β-αμυλοειδούς (Aβ42), νευροτοξικού πεπτιδίου που σχηματίζει πλάκες στον εγκέφαλο. Σποραδική μορφή (95% των περιπτώσεων): Σχετίζεται με το γονίδιο APOE, ειδικά το αλληλόμορφο APOE-ε4, το οποίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.
Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που συζητούνται ως πιθανοί αιτιολογικοί είναι οι κατωτέρω:
Αμυλοειδική υπόθεση: Το β-αμυλοειδές (Aβ) συσσωρεύεται εξωκυτταρικά σχηματίζοντας αμυλοειδικές πλάκες που διαταράσσουν τη συναπτική λειτουργία των νευρώνων και προκαλούν φλεγμονή και οξειδωτικό στρες.
