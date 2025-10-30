Βιοδείκτες: Ο «γενετικός καθρέφτης» που αλλάζει τη ζωή των ασθενών με καρκίνο
Καρκίνος Βιοδείκτες

Βιοδείκτες: Ο «γενετικός καθρέφτης» που αλλάζει τη ζωή των ασθενών με καρκίνο

Η θεσμοθέτηση και αποζημίωση των βιοδεικτών στην ογκολογία διασφαλίζει την πρόσβαση σε εξατομικευμένη θεραπεία στους ασθενείς, μειώνει την σπατάλη πόρων και ενισχύει το ΕΣΥ

Γράφει ο κ. Μιχάλης Νικολάου, MD, MSc, MHA, PhD Παθολόγος – Ογκολόγος, Εμπνευστής του προγράμματος "Οίκοθεν", Επιστημονικά Υπεύθυνος κατ' οίκον νοσηλείας Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»


Η δημοσίευση του ΦΕΚ Β’ 6151/15.10.2025, που καθορίζει την αποζημίωση και ένταξη των βιοδεικτών στην ογκολογία, αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια απόφαση που ξεπερνά τη γραφειοκρατία και αγγίζει την ουσία της ιατρικής πράξης, αφού αποτελεί σπουδαία μεταρρύθμιση που φέρνει τη χώρα μας πιο κοντά στο όραμα της εξατομικευμένης ιατρικής, όπου κάθε ασθενής λαμβάνει τη θεραπεία που πραγματικά του ταιριάζει.

Οι βιοδείκτες δεν είναι απλώς κάποιες εξετάσεις που θα αποζημιώνονται αλλά ο «γενετικός καθρέφτης» του καρκίνου, το σύνολο των μοριακών χαρακτηριστικών που καθορίζουν ποια θεραπεία θα είναι αποτελεσματική και ποια όχι και μέσω αυτών, οι γιατροί μπορούμε να στοχεύσουμε τον καρκίνο με ακρίβεια, αποφεύγοντας θεραπείες χωρίς όφελος και περιττές παρενέργειες. Πρόκειται για την ουσία της ιατρικής ακριβείας, όπου η επιστήμη συναντά την ανθρωπιά και η γνώση γίνεται εργαλείο φροντίδας.

