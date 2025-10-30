Ο τρόπος ζωής και διατροφής που σώζει από το εγκεφαλικό επεισόδιο
Μικρές αλλαγές, μεγάλη προστασία - Η κυρία Ελένη Κορομπόκη, παθολόγος, επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και γενική γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών Επεισοδίων, εξηγεί πώς η καθημερινή φροντίδα του σώματος και του μυαλού μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού
Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου και η πρώτη αιτία αναπηρίας στους ενήλικες, παγκοσμίως. Το εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν διακόπτεται η ροή του αίματος σε κάποιο αγγείο του εγκεφάλου, είτε λόγω απόφραξης από κάποιο θρόμβο (ισχαιμικό εγκεφαλικό), είτε λόγω ρήξης (αιμορραγικό εγκεφαλικό). Το αποτέλεσμα η νέκρωση των εγκεφαλικών κυττάρων με επακόλουθη αναπηρία ή και το θάνατο σε ορισμένες περιπτώσεις.
Παρότι το εγκεφαλικό επεισόδιο εμφανίζεται συνήθως ξαφνικά και απροειδοποίητα, στην πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα χρόνιων συνηθειών και παραγόντων κινδύνου που φθείρουν σταδιακά την καρδιά και τα αγγεία μας. Ο τρόπος ζωής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψή του εγκεφαλικού. Η καθιστική ζωή, η κακή διατροφή, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία, το χρόνιο άγχος και η κατάθλιψη αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο. Παράλληλα, παθήσεις όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπερλιπιδαιμία, γνωστές και ως κύριοι παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, συμβάλλουν σημαντικά στην εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων.
