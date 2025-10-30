Καρκίνος πνεύμονα: Όταν ο «ένοχος» δεν είναι το τσιγάρο – Τρεις ειδικοί εξηγούν την εμφάνισή του σε μη καπνιστές

Έχει γίνει ευρέως αντιληπτός ως η «νόσος του καπνιστή», κάτι το οποίο ωστόσο δεν επαληθεύεται, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό της ασθένειας αφορά σε μη καπνιστές - Οι ειδικοί του ΕΚΠΑ εξηγούν το φαινόμενο και αναλύουν τις διαφορές νόσησης μεταξύ καπνιστών και μη