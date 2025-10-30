Καρκίνος πνεύμονα: Όταν ο «ένοχος» δεν είναι το τσιγάρο – Τρεις ειδικοί εξηγούν την εμφάνισή του σε μη καπνιστές
Έχει γίνει ευρέως αντιληπτός ως η «νόσος του καπνιστή», κάτι το οποίο ωστόσο δεν επαληθεύεται, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό της ασθένειας αφορά σε μη καπνιστές - Οι ειδικοί του ΕΚΠΑ εξηγούν το φαινόμενο και αναλύουν τις διαφορές νόσησης μεταξύ καπνιστών και μη
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο, με περίπου 1,8 εκατομμύρια θανάτους το 2022. Αν και η νόσος σχετίζεται άμεσα με το κάπνισμα στην πλειονότητα των περιστατικών, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που νοσούν δεν έχει καπνίσει ποτέ. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό JAMA, το 15% έως 20% των διαγνώσεων καρκίνου του πνεύμονα αφορά άτομα που έχουν καπνίσει λιγότερα από 100 τσιγάρα στη ζωή τους. Η ύπαρξη αυτής της ομάδας ασθενών ανατρέπει την εντύπωση ότι η νόσος είναι αποκλειστικά «του καπνιστή» και υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής) συνοψίζουν τα σημαντικότερα σημεία αυτής της δημοσίευσης.
Οι άνθρωποι που δεν έχουν καπνίσει και διαγιγνώσκονται με καρκίνο του πνεύμονα είναι συχνότερα γυναίκες και συνήθως σε ηλικία γύρω στα 67 έτη, λίγο νεότερες σε σύγκριση με όσους έχουν ιστορικό καπνίσματος. Παρατηρούνται επίσης σημαντικές γεωγραφικές διαφορές. Στην Ταϊβάν, για παράδειγμα, έως και 83% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα σε μη καπνιστές αφορούν γυναίκες, ενώ άτομα ασιατικής καταγωγής παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με άλλες φυλετικές ομάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
