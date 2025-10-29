Σε έξαρση ο κορωνοϊός τον Οκτώβριο - Καταγράφηκαν πέντε θάνατοι
Η ανοσία του πληθυσμού από εμβολιασμούς και προηγούμενες λοιμώξεις συγκρατεί τη σοβαρότητα των περιστατικών
Σαφής αύξηση στη θετικότητα των τεστ για τον ιό SARS-CoV-2 καταγράφει η τελευταία Εβδομαδιαία Έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 13-19 Οκτωβρίου. Παρά τη σταθερή παρουσία του ιού στην κοινότητα, οι δείκτες σοβαρής νόσησης και θνητότητας παραμένουν -σχετικά -χαμηλοί, γεγονός που αποδίδεται στη συσσωρευμένη ανοσία του πληθυσμού από εμβολιασμούς και προηγούμενες λοιμώξεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων για Covid-19 ανήλθε στο 14,6%, με βάση περισσότερους από 37.000 εργαστηριακούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Στο δίκτυο Sentinel της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σχεδόν 4 στους 10 ελέγχους (39%) βρέθηκαν θετικοί, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου SARI η θετικότητα κυμάνθηκε στο 5%.
Από την αρχή του 2024 έως σήμερα, έχουν καταγραφεί 408 θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά Covid-19, ενώ την εβδομάδα αναφοράς δεν σημειώθηκε καμία νέα διασωλήνωση, αλλά 5 θάνατοι. Η διάμεση ηλικία των διασωληνωμένων ασθενών τις τελευταίες εβδομάδες ήταν 73 ετών, όλοι με υποκείμενα νοσήματα.
Παράλληλα, το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση 10,17% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι πιο έντονες ανοδικές τάσεις εντοπίστηκαν σε Λάρισα, Ξάνθη, Βόλο, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη, ενώ μείωση παρατηρήθηκε στην Αθήνα και στα Ιωάννινα.
Σε επίπεδο παραλλαγών, συνεχίζεται, από το τέλος της άνοιξης, η συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG, με το XFG να έχει επικρατήσει πανελλαδικά. Πρόκειται για στελέχη που παρακολουθούνται από το ECDC και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χωρίς ενδείξεις αυξημένης επικινδυνότητας ή σοβαρότητας.
Η Covid-19 μπορεί να εκδηλωθεί με ποικιλία συμπτωμάτων, που κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά. Τα πιο συχνά περιλαμβάνουν πυρετό, ξηρό βήχα, καταβολή (κόπωση ή αίσθημα εξάντλησης), πονόλαιμο, μυαλγίες ή αρθραλγίες, πονοκέφαλο, καθώς και ρινική συμφόρηση ή καταρροή.
Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται απώλεια γεύσης ή όσφρησης, ενώ μπορεί να εμφανιστούν γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως ναυτία ή διάρροια. Στις πιο σοβαρές μορφές της νόσου, ιδιαίτερα σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή προχωρημένη ηλικία, ενδέχεται να εκδηλωθεί δύσπνοια ή/ και πνευμονία.
Η αυξημένη ανοσία του πληθυσμού, είτε μέσω εμβολιασμού είτε μετά από νόσηση, έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση των νοσηλειών. Ωστόσο, ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης παραμένει υψηλός για:
- άτομα 60 ετών και άνω,
- παιδιά και ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα,
- άτομα με ανοσοκαταστολή,
Ποια είναι τα συμπτώματα
Οι ευάλωτες ομάδες και τα μέτρα προστασίαςΑν και για τους περισσότερους ανθρώπους η λοίμωξη Covid-19 σήμερα εκδηλώνεται ήπια, ο ιός εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους σε ευάλωτες ομάδες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα περιστατικά βαριάς νόσησης και οι θάνατοι αφορούν, κυρίως, ηλικιωμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα.
- εγκυμονούσες με προβλήματα υγείας,
και επαγγελματίες υγείας.
Υπενθυμίζεται ότι για την περίοδο 2025-2026, ο εμβολιασμός πραγματοποιείται με το επικαιροποιημένο εμβόλιο LP.8.1, ενώ για τα άτομα άνω των 75 ετών, συνιστάται μία επιπλέον δόση, 6 μήνες μετά από τον τελευταίο εμβολιασμό. Τα ραντεβού προγραμματίζονται μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr ή στα φαρμακεία.
Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει τα βασικά μέτρα πρόληψης: παραμονή στο σπίτι κατά την ανάρρωση, σχολαστική υγιεινή των χεριών και του αναπνευστικού, συχνό αερισμό των χώρων, και χρήση μάσκας από τα άτομα υψηλού κινδύνου ή από τους φροντιστές τους σε πολυσύχναστους χώρους.
Παρότι ο ιός κυκλοφορεί σήμερα σε χαμηλά επίπεδα στην Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η δραστηριότητά του θα αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέσο πρόληψης σοβαρής νόσησης και θανάτου.
Πηγή: ygeiamou.gr
