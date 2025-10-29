Πώς φτάνουν τα καινοτόμα φάρμακα στους Έλληνες ασθενείς – Η πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης μιλάει στο ygeiamou
Με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό HTA, οι ασθενείς αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες ενώ ενισχύεται η διαφάνεια και η ανταγωνιστικότητα στον χώρο της υγείας

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (HTA) συστάθηκε με τον νόμο 4512/2018 ως μια από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της Ελλάδας. Έργο της Επιτροπής συνιστά η αξιολόγηση φαρμάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα για ανθρώπινη χρήση και η έκδοση γνωμοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την ένταξη ή απένταξή τους από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων.

Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την αξιολόγηση των φαρμάκων είναι το επιπρόσθετο κλινικό όφελος σε σύγκριση με τις ήδη διαθέσιμες αποζημιούμενες θεραπείες, η ασφάλεια και ο βαθμός αξιοπιστίας των δεδομένων των κλινικών μελετών.

