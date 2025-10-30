Άνοια: Ποιο είναι το χόμπι «βάλσαμο» για τον εγκέφαλο των 70χρονων

Μήπως το μυστικό του Μικ Τζάγκερ για κοφτερό μυαλό στα 80 είναι η αέναη ενασχόλησή του με τη μουσική; Δείτε τι συμπεραίνει νεότερη μελέτη για τη σχέση της μουσικής με την άνοια