Άνοια: Ποιο είναι το χόμπι «βάλσαμο» για τον εγκέφαλο των 70χρονων
Μήπως το μυστικό του Μικ Τζάγκερ για κοφτερό μυαλό στα 80 είναι η αέναη ενασχόλησή του με τη μουσική; Δείτε τι συμπεραίνει νεότερη μελέτη για τη σχέση της μουσικής με την άνοια
Ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσουμε ένα καινούριο χόμπι – ιδιαίτερα όταν αυτό μπορεί να προστατεύσει το μυαλό μας από τη φθορά που συνοδεύει τη γήρανση. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη του Πανεπιστημίου Monash στην Αυστραλία, οι άνθρωποι άνω των 70 ετών μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας αν ακούνε συχνά μουσική ή αν μάθουν να παίζουν ένα μουσικό όργανο.
Πρόκειται για ένα εύρημα με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, μαζί με το προσδόκιμο ζωής. Οι επιστημονικές εξελίξεις συμβάλλουν στην παράταση της ζωής, όμως η ποιότητα αυτής της ζωής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας.
Η έρευνα
Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της αριστούχου φοιτήτριας Emma Jaffa και της καθηγήτριας Δρ. Joanne Ryan, εξέτασε περισσότερους από 10.800 ηλικιωμένους, με σκοπό να διερευνηθεί εάν η ακρόαση μουσικής ή το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου συνδέεται με καλύτερη γνωστική υγεία.
