Τριχόπτωση τέλος – Καινοτόμος ορός αναγεννά την τρίχα σε 20 μέρες
Ένας πειραματικός ορός με λιπαρά οξέα υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα της τριχόπτωσης σε άνδρες και γυναίκες
Η τριχόπτωση αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα, επιστήμονες από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν ανέπτυξαν έναν νέο τρόπο που φαίνεται να προάγει την αναγέννηση των τριχών σε πειραματικά μοντέλα, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Συγκεκριμένα, δημιούργησαν έναν πολλά υποσχόμενο ορό, με φυσικά λιπαρά οξέα. Στα πειράματα που έκανα σε ποντίκια, παρατήρησαν ότι ο συγκεκριμένος ορός διεγείρει τα λιποκύτταρα του δέρματος που αναγεννούν τους θύλακες των τριχών, με αποτέλεσμα τα ποντίκια να αποκτήσουν ξανά το τρίχωμά τους.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο ορός σύντομα θα γίνει διαθέσιμος για το κοινό ως προϊόν περιποίησης του δέρματος χωρίς ιατρική συνταγή. Μάλιστα, έχουν ήδη κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τον ορό τους και σχεδιάζουν να δοκιμάσουν διαφορετικές δοσολογίες του ορού στο τριχωτό της κεφαλής ανθρώπων πριν τον διαθέσουν στην αγορά, αν και προς το παρόν δεν είναι σαφές πότε θα γίνει αυτό και πόσο θα κοστίζει.
