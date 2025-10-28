Ενημερωτική δράση για το εγκεφαλικό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών και η Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου δράση με σύνθημα «Το εγκεφαλικό ΚΑΙ προλαμβάνεται ΚΑΙ θεραπεύεται - Ενημερώσου!» - Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι στην Ελλάδα εκδηλώνουν ένα επεισόδιο