Ενημερωτική δράση για το εγκεφαλικό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών και η Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου δράση με σύνθημα «Το εγκεφαλικό ΚΑΙ προλαμβάνεται ΚΑΙ θεραπεύεται - Ενημερώσου!» - Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι στην Ελλάδα εκδηλώνουν ένα επεισόδιο
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικών Επεισοδίων, ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών και η Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 ενημερωτική δράση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη στάση Μετρό Αγίας Σοφίας, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι.
Όπως δήλωσαν ο κ. Γεώργιος Ντάιος, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών και Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ και ο κ. Χρήστος Σαββόπουλος, Διευθυντής και Καθηγητής Παθολογίας της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, κάθε χρόνο, περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι στην Ελλάδα παρουσιάζουν ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Από αυτούς, το ένα τρίτο παραμένει με βαριά αναπηρία, και το ένα τρίτο δεν θα επιβιώσει πέραν του ενός έτους. Ωστόσο, η πρόοδος της Ιατρικής στον συγκεκριμένο τομέα είναι μεγάλη, και πλέον το εγκεφαλικό και προλαμβάνεται, και θεραπεύεται.
