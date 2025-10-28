Ο ιός mpox «χτύπησε» σε 4 ευρωπαϊκές χώρες τον Οκτώβριο – Ποιες είναι
Ο ιός mpox «χτύπησε» σε 4 ευρωπαϊκές χώρες τον Οκτώβριο – Ποιες είναι
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), σε 4 χώρες της Ευρώπης εντοπίστηκαν κρούσματα της νέας υποπαραλλαγής clade Ib που δε σχετίζονται με ταξίδια σε χώρες όπου ο ιός είναι ενδημικός
Τέσσερις είναι οι χώρες της Ευρώπης στις οποίες έχουν επιβεβαιωθεί εγχώριας μετάδοσης (και όχι εισαγόμενα) κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων (mpox), όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Συγκεκριμένα, η Ισπανία κατέγραψε το πρώτο τέτοιο κρούσμα της υποπαραλλαγής clade Ib στις 10 Οκτωβρίου 2025 και η Ολλανδία στις 17 Οκτωβρίου. Ακολούθησαν δύο κρούσματα στην Ιταλία και ένα στην Πορτογαλία.
Σύμφωνα με το ECDC, η εξέλιξη αυτή διαφοροποιείται από τα μέχρι πρότινος περιστατικά που σχετίζονταν με ταξίδια σε χώρες όπου ο ιός είναι ενδημικός. Τα νέα κρούσματα αφορούν άνδρες –ορισμένοι από τους οποίους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες– χωρίς πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ενδέχεται να υπάρχει συνεχιζόμενη μετάδοση εντός σεξουαλικών δικτύων στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με το ECDC, η εξέλιξη αυτή διαφοροποιείται από τα μέχρι πρότινος περιστατικά που σχετίζονταν με ταξίδια σε χώρες όπου ο ιός είναι ενδημικός. Τα νέα κρούσματα αφορούν άνδρες –ορισμένοι από τους οποίους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες– χωρίς πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ενδέχεται να υπάρχει συνεχιζόμενη μετάδοση εντός σεξουαλικών δικτύων στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα