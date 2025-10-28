Ο ιός mpox «χτύπησε» σε 4 ευρωπαϊκές χώρες τον Οκτώβριο – Ποιες είναι

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), σε 4 χώρες της Ευρώπης εντοπίστηκαν κρούσματα της νέας υποπαραλλαγής clade Ib που δε σχετίζονται με ταξίδια σε χώρες όπου ο ιός είναι ενδημικός