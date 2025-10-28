Μετά το εγκεφαλικό: Ποιες είναι οι 3 επιλογές των ασθενών στην Ελλάδα
Η ζωή μετά από εγκεφαλικό συνεχίζεται, έστω και αλλαγμένη. Τους τρόπους με τους οποίους προχωρά εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Βέμμος, Παθολόγος, MD, PhD, και Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών, όσον αφορά την Ελλάδα
*Γράφει ο κ. Κωνσταντίνος Βέμμος, Παθολόγος, MD, PhD και Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών
Ο κ. Γιώργος, 82 ετών, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, ζούσε με τη σύζυγό του, 80 ετών, στο κέντρο της Αθήνας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Δυστυχώς, υπέστη εγκεφαλικό και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο για δύο εβδομάδες. Δεν κινεί το δεξί χέρι και πόδι, ενώ παραμένουν προβλήματα στην ομιλία. Ως γιατρός του, ενημερώνω την ευγενική και συμπαθέστατη σύζυγο: «Ό,τι μπορούσαμε κάναμε για τον κ. Γιώργο, αλλά ήρθε η ώρα να τον πάρετε». Η άμεση αντίδραση της τρομοκρατημένης συζύγου: «Γιατρέ μου, σας παρακαλώ, κρατήστε τον λίγες ημέρες ακόμη να δω τι θα κάνουμε, πού θα τον πάμε».
