Όνειρα: Τι μαρτυρούν για την κατάσταση του νου – Τι αλλάζει για τα δύο φύλα
Η διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο REM, με φωνές και κινήσεις, αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η νόσος Πάρκινσον - Ο ρόλος του φύλου
Η διαταραχή συμπεριφοράς στον ύπνο REM (εκδραμάτιση ονείρων) χαρακτηρίζεται από απώλεια της φυσιολογικής μυϊκής ατονίας στη φάση των ονείρων, οδηγώντας σε φωνές, απότομες κινήσεις και βίαιη σωματική δραστηριότητα που αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο του ονείρου.
Παρότι η εικόνα αυτή μπορεί να φαίνεται απλώς παράξενη ή διασκεδαστική, στην πραγματικότητα αποτελεί το πιο ισχυρό προειδοποιητικό σημάδι συνουκλεϊνοπαθειών· πάνω από το 70% όσων εμφανίζουν εκδραμάτιση ονείρων τελικά αναπτύσσουν νόσο Πάρκινσον, άνοια με σωμάτια Lewy ή πολλαπλή συστηματική ατροφία.
