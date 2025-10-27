Πρόληψη: Η Νο1 επένδυση για ένα βιώσιμο σύστημα Υγείας
Πρόληψη: Η Νο1 επένδυση για ένα βιώσιμο σύστημα Υγείας
Για τη συμβολή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόληψη με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και την προαγωγή της υγείας των πολιτών, μιλάει στο ygeiamou ο κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος ΕΟΔΥ
Οι αλλαγές που συντελούνται στα δημογραφικά και επιδημιολογικά δεδομένα, με βασικά χαρακτηριστικά την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τη γήρανση του πληθυσμού και την ολοένα αυξανόμενη επίπτωση των χρονίων νοσημάτων, ασκούν σημαντική πίεση στα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλειας και αποτελούν πρόκληση για τη βιωσιμότητα, τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα τους.
Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται αναγκαία η στροφή από το κλασικό πρότυπο της λειτουργίας των συστημάτων υγείας για την αντιμετώπιση των ασθενειών, στο πρότυπο της προληπτικής ιατρικής, ως θεμέλιου λίθου ενός εξελισσόμενου και ανθεκτικού συστήματος υγείας που θα είναι εγγύηση για την υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο των στρατηγικών της πρόληψης βρίσκεται η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού με υιοθέτηση παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής, τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου αλλά και η πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων με τη συμβολή του εμβολιασμού και σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης και αντιμετώπισης. Σύμφωνα με αποτελέσματα μελετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για κάθε ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη, υπάρχει όφελος 14 ευρώ για την οικονομία της υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται αναγκαία η στροφή από το κλασικό πρότυπο της λειτουργίας των συστημάτων υγείας για την αντιμετώπιση των ασθενειών, στο πρότυπο της προληπτικής ιατρικής, ως θεμέλιου λίθου ενός εξελισσόμενου και ανθεκτικού συστήματος υγείας που θα είναι εγγύηση για την υγεία των πολιτών. Στο επίκεντρο των στρατηγικών της πρόληψης βρίσκεται η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού με υιοθέτηση παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής, τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου αλλά και η πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων με τη συμβολή του εμβολιασμού και σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης και αντιμετώπισης. Σύμφωνα με αποτελέσματα μελετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για κάθε ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη, υπάρχει όφελος 14 ευρώ για την οικονομία της υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα