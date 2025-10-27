«Αν ήμουν ασφαλισμένος»: Πώς η ιδιωτική ασφάλιση προφυλάσσει από κάθε απρόοπτο της ζωής

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Όταν το απρόοπτο μας χτυπά την πόρτα, η ιδιωτική ασφάλιση λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας διαφυλάσσοντας την υγεία και την περιουσία

Γιάννης Βερμισσώ
Το απρόοπτο χτυπά εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Ένα ατύχημα, μια ξαφνική ασθένεια, μια πυρκαγιά ή μια φυσική καταστροφή μπορούν να ανατρέψουν τη ζωή μας μέσα σε λίγα λεπτά. Τι γίνεται τότε; Πώς μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί όταν απαιτείται άμεση ενέργεια, οικονομικοί πόροι και λύσεις που δεν είναι εύκολο να βρεθούν;

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η σκέψη που έρχεται φυσικά είναι: «Αν είχα ασφάλιση…». Η ασφάλιση δεν είναι απλώς ένα χαρτί ή μια σύμβαση· είναι η σιγουριά ότι κάποιος θα σταθεί δίπλα μας όταν το χρειαστούμε περισσότερο. Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τη νοσηλεία, αποζημιώνει για ζημιές στην περιουσία μας και συμβάλλει στην αποκατάσταση των απρόβλεπτων ζημιών, από έναν σεισμό μέχρι μια πυρκαγιά.

