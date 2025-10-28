Η ουσία που ξανανιώνει τον εγκέφαλο – Τι δείχνει έρευνα
Η ουσία που ξανανιώνει τον εγκέφαλο – Τι δείχνει έρευνα
Εκτός από αναισθητικό, η κεταμίνη μπορεί να βελτιώσει τόσο τις γνωστικές λειτουργίες σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις όσο και σε όσους ταλαιπωρούνται με την κατάθλιψη
Από αναισθητικό σε «γέφυρα» για τον εγκέφαλο: η κεταμίνη, μία ουσία με φαρμακευτική δράση που χρησιμοποιείται πάνω από μισό αιώνα στην αναισθησιολογία και την ψυχιατρική, φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους στις γνωστικές δεξιότητες. Νέες μελέτες υποδεικνύουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην επαναφορά γνωστικών λειτουργιών σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις ή εγκεφαλική κάκωση, συνδυάζοντας την αντικαταθλιπτική δράση με την ενίσχυση της νευροπλαστικότητας.
Η Amanda Sacks-Zimmerman, Ph.D., Κλινική νευροψυχολόγος, Αναπληρώτρια καθηγήτρια νευροψυχολογίας στο Weill Cornell Medicine και Κλινική διευθύντρια νευρογνωστικών υπηρεσιών στο Acheron Psychiatry, Center for Psychiatric Healing, στη Νέα Υόρκη αναλύει τα ερευνητικά ευρήματα με άρθρο της στο Psychology Today.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
