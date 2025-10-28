ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άνοιξε ο σταθμός μετρό στο Σύνταγμα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Η ουσία που ξανανιώνει τον εγκέφαλο – Τι δείχνει έρευνα
YGEIAMOU.GR
Κεταμίνη Νόσος Πάρκινσον

Η ουσία που ξανανιώνει τον εγκέφαλο – Τι δείχνει έρευνα

Εκτός από αναισθητικό, η κεταμίνη μπορεί να βελτιώσει τόσο τις γνωστικές λειτουργίες σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις όσο και σε όσους ταλαιπωρούνται με την κατάθλιψη

Η ουσία που ξανανιώνει τον εγκέφαλο – Τι δείχνει έρευνα
Κλέλια Γιαρίμογλου
Από αναισθητικό σε «γέφυρα» για τον εγκέφαλο: η κεταμίνη, μία ουσία με φαρμακευτική δράση που χρησιμοποιείται πάνω από μισό αιώνα στην αναισθησιολογία και την ψυχιατρική, φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους στις γνωστικές δεξιότητες. Νέες μελέτες υποδεικνύουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην επαναφορά γνωστικών λειτουργιών σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις ή εγκεφαλική κάκωση, συνδυάζοντας την αντικαταθλιπτική δράση με την ενίσχυση της νευροπλαστικότητας.

Η Amanda Sacks-Zimmerman, Ph.D., Κλινική νευροψυχολόγος, Αναπληρώτρια καθηγήτρια νευροψυχολογίας στο Weill Cornell Medicine και Κλινική διευθύντρια νευρογνωστικών υπηρεσιών στο Acheron Psychiatry, Center for Psychiatric Healing, στη Νέα Υόρκη αναλύει τα ερευνητικά ευρήματα με άρθρο της στο Psychology Today.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης