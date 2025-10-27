Πώς θα καταλάβετε ότι ο σύντροφός σας είναι ψυχοπαθής – H κίνηση που τον προδίδει

Μπορεί η αγκαλιά ή ένα απλό άγγιγμα να γίνει μέσο χειραγώγησης στη σχέση μας; Δείτε τι αποκαλύπτει νεότερη μελέτη που εξέτασε την επίδραση της αφής στον έλεγχο του συντρόφου