Πώς θα καταλάβετε ότι ο σύντροφός σας είναι ψυχοπαθής – H κίνηση που τον προδίδει
Μπορεί η αγκαλιά ή ένα απλό άγγιγμα να γίνει μέσο χειραγώγησης στη σχέση μας; Δείτε τι αποκαλύπτει νεότερη μελέτη που εξέτασε την επίδραση της αφής στον έλεγχο του συντρόφου
Ένα άγγιγμα του χεριού, ένα σφίξιμο στον ώμο: μια κίνηση παρηγοριάς που για πολλούς μπορεί να λειτουργήσει καταπραϋντικά. Ή μήπως όχι; Σύμφωνα με επιστήμονες από τη Νέα Υόρκη, οι χειρονομίες αυτές δεν έχουν πάντα αθώες προθέσεις, ειδικά εάν προέρχονται από το ταίρι μας.
Όπως υποστηρίζουν, ο απώτερος σκοπός τους είναι να μας χειραγωγήσουν. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με σκοτεινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας χρησιμοποιούν την αφή ως μέσο χειραγώγησης: «Μια τέτοια πράξη μπορεί να αυξήσει την αντίληψη της ιδιοκτησίας και να ενισχύσει το αίσθημα της υποταγής» προειδοποιούν.
Εν ολίγοις, σύμφωνα με τους ερευνητές, αν ο σύντροφός μας προσπαθήσει να μας αγκαλιάσει ή να κρατήσει το χέρι, τον ώμο και το πίσω μέρος του κεφαλιού κατά τη διάρκεια μιας λεκτικής αντιπαράθεσης, μπορεί να είναι ψυχοπαθής ή ναρκισσιστής που προσπαθεί να επιβληθεί.
