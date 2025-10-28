ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πόσο αλκοόλ ανεβάζει την πίεση; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση – Και δεν θα σας αρέσει

Πειράζει να πίνουμε ακόμα κι ένα ποτηράκι; Νεότερη μελέτη μας βάζει σε σκέψεις γύρω από την ασφαλή κατανάλωση αλκοόλ που δεν απειλεί την καρδιά

Μαρία Κοτοπούλη
Όσες φορές έχουμε πει «ένα ποτηράκι μόνο» όσον αφορά το αλκοόλ, άλλες τόσες η ίδια η επιστήμη μας έχει διαψεύσει ως προς τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology, ακόμα και μια μέτρια ποσότητα αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την αρτηριακή πίεση και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Εδώ και καιρό, οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις της κατανάλωσης αλκοόλ είναι λίγο πολύ γνωστές. Γι’ αυτό, οι πιο πρόσφατες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την αρτηριακή πίεση αποτρέπουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, προτείνοντας στις γυναίκες να περιορίσουν την κατανάλωσή τους σε ένα ή λιγότερα αλκοολούχα ποτά την ημέρα και στους άνδρες σε δύο ή λιγότερα. Ωστόσο, μέχρι τώρα, η επίδραση των αλλαγών στις ελαφριές έως μέτριες συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ στην αρτηριακή πίεση, ειδικά στις γυναίκες, παρέμενε ασαφής.

