Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του ασθενούς με εγκεφαλικό – Τα συμπτώματα SOS
Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και η άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο σώζουν ζωές, επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Σπέγγος, Νευρολόγος, Διευθυντής Β’ Νευρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
Ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την καλή πορεία των ασθενών είναι ο χρόνος. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε στιγμή γιατί σε κάθε λεπτό που περνάει σε συνθήκες ισχαιμίας χάνονται σχεδόν 2 εκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα.
Ποιοι είναι οι πρώτοι κρίσιμοι κρίκοι στην αλυσίδα αντιμετώπισης οξέων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων;
Τα πρώτα δύο βήματα είναι η έγκαιρη και σωστή αναγνώριση των συμπτωμάτων ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και η χωρίς καθυστέρηση μεταφορά του ασθενούς στο πλησιέστερο κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο νοσοκομείο που εξασφαλίζει ταχεία διαγνωστική διερεύνηση και θεραπευτική παρέμβαση.
