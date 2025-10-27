Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του ασθενούς με εγκεφαλικό – Τα συμπτώματα SOS
YGEIAMOU.GR
Εγκεφαλικό επεισόδιο

Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του ασθενούς με εγκεφαλικό – Τα συμπτώματα SOS

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και η άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο σώζουν ζωές, επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Σπέγγος, Νευρολόγος, Διευθυντής Β’ Νευρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του ασθενούς με εγκεφαλικό – Τα συμπτώματα SOS
ygeiamou.gr team

*Γράφει ο κ. Κωνσταντίνος Σπέγγος, Νευρολόγος, Διευθυντής Β’ Νευρολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ



Ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την καλή πορεία των ασθενών είναι ο χρόνος. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε στιγμή γιατί σε κάθε λεπτό που περνάει σε συνθήκες ισχαιμίας χάνονται σχεδόν 2 εκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα.

Ποιοι είναι οι πρώτοι κρίσιμοι κρίκοι στην αλυσίδα αντιμετώπισης οξέων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων;

Τα πρώτα δύο βήματα είναι η έγκαιρη και σωστή αναγνώριση των συμπτωμάτων ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και η χωρίς καθυστέρηση μεταφορά του ασθενούς στο πλησιέστερο κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο νοσοκομείο που εξασφαλίζει ταχεία διαγνωστική διερεύνηση και θεραπευτική παρέμβαση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης