Χοροθεραπεία υπό τους ήχους αφρικανικών κρουστών
Μέσα από τον ρυθμό των κρουστών ερχόμαστε σε επαφή με το σώμα και το αρχέγονο στοιχείο μέσα μας, ενώ παράλληλα το σώμα αναζωογονείται. Γνωρίστε το EcstAfro Dance Therapy το οποίο το ygeiamou ανακάλυψε στο πλαίσιο του Syros Healing Waves Festival
*Γράφει η Άννα Βαρδαξόγλου, γυμνάστρια και σωματοθεραπεύτρια.
Το EcstAfro Dance Therapy©️ είναι ένα εργαστήριο χοροθεραπευτικής προσέγγισης που συνδυάζει διάφορες τεχνικές, όπως η πρωτόγονη έκφραση, ο εκστατικός ελεύθερος χορός και πολλές ασκήσεις σύνδεσης σε ζευγάρια και ομάδες. Στόχος του μαθήματος είναι η απελευθέρωση και η χαρά. Οι συμμετέχοντες καλούνται να παίξουν ένα σοβαρό παιχνίδι, χωρίς να παίρνουν τον εαυτό τους πολύ στα σοβαρά.
Στο μάθημα μάς συντροφεύει ένας μουσικός που παίζει αφρικάνικα κρουστά. Μέσα από τον ρυθμό των κρουστών ερχόμαστε σε επαφή με το σώμα και το αρχέγονο στοιχείο μέσα μας. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας και έχουμε την ευκαιρία ν’ ανακαλύψουμε εκ νέου την φωνή μας αποδεσμεύοντας την απο τις λέξεις. Ο φιλικός και παιδικός τρόπος που αναπτύσσεται μάς ενώνει με το εσωτερικό μας παιδί. Γινόμαστε ένα με την ομάδα. Αυτή η ανάγκη για σύνδεση, κίνηση και εκτόνωση ήταν που με παρακίνησε να δημιουργήσω το EcstAfro Dance Therapy.
