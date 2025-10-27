Χοροθεραπεία υπό τους ήχους αφρικανικών κρουστών

Μέσα από τον ρυθμό των κρουστών ερχόμαστε σε επαφή με το σώμα και το αρχέγονο στοιχείο μέσα μας, ενώ παράλληλα το σώμα αναζωογονείται. Γνωρίστε το EcstAfro Dance Therapy το οποίο το ygeiamou ανακάλυψε στο πλαίσιο του Syros Healing Waves Festival