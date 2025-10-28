Το φρούτο – υπερτροφή που ρίχνει σάκχαρο, χοληστερόλη και αδυνατίζει

Από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού έως την προστασία της καρδιάς και τη ρύθμιση του σακχάρου, αυτό το φρούτο συνεχίζει να δικαιώνει τον τίτλο του ως ένας από τους πιο πολύτιμους «συμμάχους» μας