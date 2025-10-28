Το φρούτο – υπερτροφή που ρίχνει σάκχαρο, χοληστερόλη και αδυνατίζει
Από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού έως την προστασία της καρδιάς και τη ρύθμιση του σακχάρου, αυτό το φρούτο συνεχίζει να δικαιώνει τον τίτλο του ως ένας από τους πιο πολύτιμους «συμμάχους» μας
Πλούσια σε βασικά θρεπτικά συστατικά -όπως φυτικές ίνες, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά –τα μήλα αποτελούν έναν από τους πιο σταθερούς «συμμάχους» της υγείας μας. Συμβάλλουν στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, ενισχύουν τη λειτουργία της καρδιάς και προσφέρουν μια ευρεία γκάμα οφελών για τον οργανισμό. Το ακόμη καλύτερο; Πρόκειται για ένα φρούτο ευέλικτο και απολαυστικό, που μπορεί να καταναλωθεί με πολλούς τρόπους: ωμό, σε χυμό ή smoothie, αλλά και σε πλήθος δημιουργικών συνταγών.
Αν και τα βρίσκουμε σε ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών, όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι ιδιαίτερα χορταστικά και χαμηλά σε θερμίδες. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που το γνωστό ρητό «ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα» επιβεβαιώνεται και επιστημονικά.
