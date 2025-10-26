Θάνατος 16χρονης: Από το τσίπουρο του σπιτιού στο ποτήρι ενός μπαρ – Η συγκλονιστική ανάρτηση του Δημήτρη Χατζηγεωργίου του ΕΟΔΥ
YGEIAMOU.GR
Αλκοόλ Ανήλικα Γκάζι

Θάνατος 16χρονης: Από το τσίπουρο του σπιτιού στο ποτήρι ενός μπαρ – Η συγκλονιστική ανάρτηση του Δημήτρη Χατζηγεωργίου του ΕΟΔΥ

Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ μοιράζεται τη συγκλονιστική προσωπική του εμπειρία από το θάνατο ενός 10χρονου κοριτσιού μετά από κατανάλωση αλκοόλ, με αφορμή το θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι

Θάνατος 16χρονης: Από το τσίπουρο του σπιτιού στο ποτήρι ενός μπαρ – Η συγκλονιστική ανάρτηση του Δημήτρη Χατζηγεωργίου του ΕΟΔΥ
ygeiamou.gr team
Η είδηση του θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι συγκλόνισε τη χώρα. Για τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλο του ΕΟΔΥ, ξύπνησε μνήμες από την ιατρική του πρακτική, όταν ακόμα ήταν φοιτητής ιατρικής.

Ο ίδιος θυμάται την πρώτη του εμπειρία: ένα 10χρονο κορίτσι που έχασε τη ζωή του από κατά λάθος κατανάλωση αλκοόλ στο σπίτι. «Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πως η ιατρική δεν έχει πάντα λύσεις. Υπάρχουν όρια που καθορίζονται από τον χρόνο και την τύχη».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης