Θάνατος 16χρονης: Από το τσίπουρο του σπιτιού στο ποτήρι ενός μπαρ – Η συγκλονιστική ανάρτηση του Δημήτρη Χατζηγεωργίου του ΕΟΔΥ
Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ μοιράζεται τη συγκλονιστική προσωπική του εμπειρία από το θάνατο ενός 10χρονου κοριτσιού μετά από κατανάλωση αλκοόλ, με αφορμή το θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι
Η είδηση του θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι συγκλόνισε τη χώρα. Για τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλο του ΕΟΔΥ, ξύπνησε μνήμες από την ιατρική του πρακτική, όταν ακόμα ήταν φοιτητής ιατρικής.
Ο ίδιος θυμάται την πρώτη του εμπειρία: ένα 10χρονο κορίτσι που έχασε τη ζωή του από κατά λάθος κατανάλωση αλκοόλ στο σπίτι. «Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πως η ιατρική δεν έχει πάντα λύσεις. Υπάρχουν όρια που καθορίζονται από τον χρόνο και την τύχη».
