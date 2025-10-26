Θάνατος 16χρονης: Από το τσίπουρο του σπιτιού στο ποτήρι ενός μπαρ – Η συγκλονιστική ανάρτηση του Δημήτρη Χατζηγεωργίου του ΕΟΔΥ

Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ μοιράζεται τη συγκλονιστική προσωπική του εμπειρία από το θάνατο ενός 10χρονου κοριτσιού μετά από κατανάλωση αλκοόλ, με αφορμή το θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι