Η παχυσαρκία μεγάλο εμπόδιο για τη γονιμότητα
Ακόμη κι όταν οι γυναίκες καταφεύγουν σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η παχυσαρκία λειτουργεί ως τροχοπέδη στο όνειρο της μητρότητας
Η νοσογόνος παχυσαρκία δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης. Πρόκειται για μια χρόνια μεταβολική και ορμονική διαταραχή που επηρεάζει την υγεία συνολικά και ιδιαίτερα τη γυναικεία γονιμότητα. Γυναίκες με πολύ υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI ≥40) εμφανίζουν συχνά ασταθή κύκλο, ανωοθυλακιορρηξία και δυσκολία σύλληψης, ακόμα και όταν καταφεύγουν σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ ο κ. Χαράλαμπος Βώρος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ειδικός στην Υπογονιμότητα και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «η παχυσαρκία διαταράσσει βαθιά τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-ωοθηκών, συνοδεύεται από ινσουλινοαντίσταση και χρόνια φλεγμονή, και τελικά υπονομεύει τη λειτουργία των ωοθηκών και την ποιότητα των ωαρίων».
