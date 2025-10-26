Εμμηνόπαυση: Ποιες γυναίκες επιβαρύνει η ορμονοθεραπεία
YGEIAMOU.GR
Εμμηνόπαυση Διαβήτης Τύπου 2 Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο Ορμονική Υποκατάσταση

Εμμηνόπαυση: Ποιες γυναίκες επιβαρύνει η ορμονοθεραπεία

Έρευνα αποκαλύπτει ποια μορφή ορμονικής θεραπείας συνιστάται για τις γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 ώστε να μην επιβαρύνεται η καρδιά τους

Εμμηνόπαυση: Ποιες γυναίκες επιβαρύνει η ορμονοθεραπεία
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η ορμονική υποκατάσταση είναι μία θεραπεία που ανακουφίζει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όπως οι εξάψεις, οι νυχτερινές εφιδρώσεις, η ξηρότητα του κόλπου και οι διαταραχές ύπνου, επαναφέροντας ισορροπία στα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης στο σώμα. Ωστόσο, η ασφάλεια της συγκεκριμένης θεραπείας σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 ήταν μέχρι πρόσφατα αβέβαιη.

Η νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο Annual Meeting της European Association for the Study of Diabetes (EASD), στη Βιέννη, δείχνει ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο χορήγησης της ορμονικής υποκατάστασης. Τα δερματικά επιθέματα φαίνεται να είναι πιο ασφαλή, ενώ τα φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και πνευμονικής εμβολής.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης