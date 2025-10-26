Εμμηνόπαυση: Ποιες γυναίκες επιβαρύνει η ορμονοθεραπεία
Εμμηνόπαυση: Ποιες γυναίκες επιβαρύνει η ορμονοθεραπεία
Έρευνα αποκαλύπτει ποια μορφή ορμονικής θεραπείας συνιστάται για τις γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 ώστε να μην επιβαρύνεται η καρδιά τους
Η ορμονική υποκατάσταση είναι μία θεραπεία που ανακουφίζει τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, όπως οι εξάψεις, οι νυχτερινές εφιδρώσεις, η ξηρότητα του κόλπου και οι διαταραχές ύπνου, επαναφέροντας ισορροπία στα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης στο σώμα. Ωστόσο, η ασφάλεια της συγκεκριμένης θεραπείας σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 ήταν μέχρι πρόσφατα αβέβαιη.
Η νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο Annual Meeting της European Association for the Study of Diabetes (EASD), στη Βιέννη, δείχνει ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο χορήγησης της ορμονικής υποκατάστασης. Τα δερματικά επιθέματα φαίνεται να είναι πιο ασφαλή, ενώ τα φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και πνευμονικής εμβολής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο Annual Meeting της European Association for the Study of Diabetes (EASD), στη Βιέννη, δείχνει ότι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο χορήγησης της ορμονικής υποκατάστασης. Τα δερματικά επιθέματα φαίνεται να είναι πιο ασφαλή, ενώ τα φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και πνευμονικής εμβολής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα