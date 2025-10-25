Ποιος είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου; 3 ειδικοί συγκρίνουν και απαντούν
YGEIAMOU.GR
Ανδρέας Μελιδώνης Δείκτης Μάζας Σώματος Κάρολος Παπαλαζάρου Παχυσαρκία

Ποιος είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου; 3 ειδικοί συγκρίνουν και απαντούν

Ο ΔΜΣ ή η αναλογία μέσης - ύψους μαρτυρούν πραγματικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο; Ο Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος - Διαβητολόγος Metropolitan Hospital, ο Κάρολος Παπαλαζάρου, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Συνεργάτης του Metropolitan Hospital και η Ευτυχία Τσιάμη, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος του Metropolitan Hospital, απαντούν

Ποιος είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου; 3 ειδικοί συγκρίνουν και απαντούν
* Γράφει ο Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος – Διαβητολόγος Metropolitan Hospital, ο Κάρολος Παπαλαζάρου, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Συνεργάτης του Metropolitan Hospital και η Ευτυχία Τσιάμη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος του Metropolitan Hospital

Το μεταβολικό σύνδρομο και οι καρδιαγγειακές ασθένειες αποτελούν πολυπαραγοντικές καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να προκύψουν από διαταραχές στον μεταβολισμό, όπως αντίσταση στην ινσουλίνη, φλεγμονή, αυξημένα ελεύθερα λιπαρά οξέα και δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, συσσώρευση σπλαχνικού λίπους και συνεπώς κεντρική παχυσαρκία, που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική ευόδωση της αθηροσκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης