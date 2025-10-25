Ποιος είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου; 3 ειδικοί συγκρίνουν και απαντούν

Ο ΔΜΣ ή η αναλογία μέσης - ύψους μαρτυρούν πραγματικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο; Ο Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος - Διαβητολόγος Metropolitan Hospital, ο Κάρολος Παπαλαζάρου, Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Συνεργάτης του Metropolitan Hospital και η Ευτυχία Τσιάμη, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος του Metropolitan Hospital, απαντούν