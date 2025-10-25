Νοσοκομείο Σύρου: Χειρουργός υποχρεώθηκε σε 24 εφημερίες τον Σεπτέμβριο, χωρίς αναρρωτική
Ένα περιστατικό υπερφόρτωσης εργασίας για «τον μοναδικό γενικό χειρουργό του νοσοκομείου Σύρου και των Κυκλάδων» καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος
Σύμφωνα με την καταγγελία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), ο χειρουργός πραγματοποίησε 17 εφημερίες τον Αύγουστο και 24 εφημερίες τον Σεπτέμβριο του 2025. Επιπλέον, στις 9 Οκτωβρίου, «ενώ είχε ήδη πραγματοποιήσει επτά εφημερίες και τις πρώτες μέρες του μήνα, του αρνήθηκε αναρρωτική άδεια» παρά την τεκμηριωμένη ασθένειά του.
Η ΟΕΝΓΕ αναφέρει ότι το περιστατικό αυτό καταδεικνύει τη «μη ορθή συμπεριφορά» της διοίκησης του νοσοκομείου και ζητά άμεσες ενέργειες για την αντικατάσταση του διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, καθώς και την ενίσχυση της Χειρουργικής Κλινικής με επιπλέον γιατρούς.
