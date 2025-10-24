«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο» – Το δυνατό μήνυμα του Υπ. Μεταφορών προς τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου
YGEIAMOU.GR
28η Οκτωβρίου Οδική ασφάλεια Τροχαία ατυχήματα Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο» – Το δυνατό μήνυμα του Υπ. Μεταφορών προς τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε SMS, θυμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης και της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, με αφορμή το τετραήμερο της 28ης, όπου η κίνηση αναμένεται να είναι αυξημένη

«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο» – Το δυνατό μήνυμα του Υπ. Μεταφορών προς τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου
ygeiamou.gr team
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα σημαντικό μήνυμα ασφάλειας και υπευθυνότητας απευθύνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, όπου πλήθος κόσμου αναμένεται να ταξιδέψει οδικώς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, κάνοντας μια σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε SMS, μέσα από το οποίο τονίζει ότι «το περασμένο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, πρόσεχε στο δρόμο».

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης