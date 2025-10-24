«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο» – Το δυνατό μήνυμα του Υπ. Μεταφορών προς τους εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε SMS, θυμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης και της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, με αφορμή το τετραήμερο της 28ης, όπου η κίνηση αναμένεται να είναι αυξημένη