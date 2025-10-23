Αλκοόλ: Πότε η κατανάλωση από εφήβους οδηγεί σε κώμα ή και θάνατο – Ειδικός εκπέμπει SOS
Ο Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός Οικογενειακός Γιατρός, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής και ΠΦΥ εξηγεί τους κινδύνους που κρύβει η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στους νέους

*Γράφει ο κ. Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός Οικογενειακός Γιατρός, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)



Πολλοί νέοι πίνουν αλκοόλ και, όταν το κάνουν, συχνά καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες.

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, είναι φυσικό να θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, να δοκιμάσουν νέες προκλήσεις και να εμπλακούν σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές. Η κατανάλωση αλκοόλ είναι μία από αυτές τις συμπεριφορές που ελκύει πολλούς εφήβους. Κάποιες φορές δέχονται πιέσεις να καταναλώσουν αλκοόλ από συνομίληκούς τους. Δυστυχώς συχνά δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τις συνέπειές του στην υγεία και τη συμπεριφορά τους. Παράλληλα η πρόσβαση στο αλκοόλ για τους περισσότερους νέους είναι εύκολη, είτε εντός, είτε εκτός της οικίας τους.

