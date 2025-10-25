Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χειμερινής ώρας
YGEIAMOU.GR
Αλλαγή ώρας Χειμώνας

Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χειμερινής ώρας

Την ερχόμενη Κυριακή, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, τα ρολόγια μας θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, βάζοντάς μας επίσημα στη χειμερινή περίοδο, που χαρακτηρίζεται μεν από περισσότερο σκοτάδι, αλλά και καλύτερο συγχρονισμό του οργανισμού με το περιβάλλον

Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χειμερινής ώρας
Βίκυ Βενιού
Μία ώρα πίσω θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας αυτή την Κυριακή, μπαίνοντας και επίσημα πλέον στη χειμερινή περίοδο. Η αλλαγή της ώρας από τη θερινή στη χειμερινή λαμβάνει πάντοτε χώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου και μας εισάγει σε μια περίοδο με περισσότερο σκοτάδι, ταυτόχρονα όμως καλύτερο συγχρονισμό του οργανισμού με το περιβάλλον, γεγονός που έχει σημαντικό αποτύπωμα στην υγεία.

Τα πρώτα «προβλήματα»

Αν και συχνά γίνεται αντιληπτή ως μια «αθώα» και ασήμαντη αλλαγή, στην πραγματικότητα η μετάβαση της ώρας συνοδεύεται από πληθώρα συνεπειών για τον οργανισμό και την υγεία μας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης