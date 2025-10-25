Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χειμερινής ώρας

Την ερχόμενη Κυριακή, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, τα ρολόγια μας θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, βάζοντάς μας επίσημα στη χειμερινή περίοδο, που χαρακτηρίζεται μεν από περισσότερο σκοτάδι, αλλά και καλύτερο συγχρονισμό του οργανισμού με το περιβάλλον