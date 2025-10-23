Πολλές γυναίκες αμελούν τη μαστογραφία ακόμη και για 3 χρόνια – Στοιχεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες για γυναίκες που ζουν σε υποβαθμισμένες ή απομακρυσμένες περιοχές