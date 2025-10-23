Πολλές γυναίκες αμελούν τη μαστογραφία ακόμη και για 3 χρόνια – Στοιχεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
Πολλές γυναίκες αμελούν τη μαστογραφία ακόμη και για 3 χρόνια – Στοιχεία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες για γυναίκες που ζουν σε υποβαθμισμένες ή απομακρυσμένες περιοχές
Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί σημαντική αιτία θνησιμότητας, αλλά η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη μειώνουν τον κίνδυνο. Το Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας παρέχει πρόσβαση σε μαστογραφικό έλεγχο σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν γεωγραφικά ή κοινωνικά εμπόδια.
«Ανάλογα με το πού ζεις- ακόμα και σε ποια γειτονιά- καταγράφεται διαφορετικό ποσοστό καρκίνου. Οι γυναίκες στις υποβαθμισμένες περιοχές δεν έχουν καλή ενημέρωση, δεν έχουν μεγάλη αυτοεκτίμηση και γι’ αυτό πρέπει να τις στηρίξουμε και να τις βοηθήσουμε. Είναι αποδεδειγμένο, ιδίως στις ηλικίες μεταξύ 50 και 69 ετών, ότι το 30% της βελτίωσης, που έχουμε παρατηρήσει στη θνησιμότητα του καρκίνου, οφείλεται στην πρόληψη» ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, αναλύοντας τα συμπεράσματα από την εξέταση 18.000 γυναικών σε 162 σημεία της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Ανάλογα με το πού ζεις- ακόμα και σε ποια γειτονιά- καταγράφεται διαφορετικό ποσοστό καρκίνου. Οι γυναίκες στις υποβαθμισμένες περιοχές δεν έχουν καλή ενημέρωση, δεν έχουν μεγάλη αυτοεκτίμηση και γι’ αυτό πρέπει να τις στηρίξουμε και να τις βοηθήσουμε. Είναι αποδεδειγμένο, ιδίως στις ηλικίες μεταξύ 50 και 69 ετών, ότι το 30% της βελτίωσης, που έχουμε παρατηρήσει στη θνησιμότητα του καρκίνου, οφείλεται στην πρόληψη» ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, αναλύοντας τα συμπεράσματα από την εξέταση 18.000 γυναικών σε 162 σημεία της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα