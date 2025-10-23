Η Ηλέκτρα και η Δήμητρα ταξίδεψαν από την άκρη της γης για να δώσουν τον όρκο του Ιπποκράτη στην Κω

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Μπουένος Άιρες και το Λονδίνο, αριστούχοι γιατροί έφτασαν στην Κω με ένα ιερό σκόπο: να δώσουν τον όρκο του Ιπποκράτη, μια υπενθύμιση της αφοσίωσης στον άνθρωπο και τον ασθενή, αξίες που παραμένουν ακέραιες αιώνες μετά