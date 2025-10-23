Η Ηλέκτρα και η Δήμητρα ταξίδεψαν από την άκρη της γης για να δώσουν τον όρκο του Ιπποκράτη στην Κω
Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Μπουένος Άιρες και το Λονδίνο, αριστούχοι γιατροί έφτασαν στην Κω με ένα ιερό σκόπο: να δώσουν τον όρκο του Ιπποκράτη, μια υπενθύμιση της αφοσίωσης στον άνθρωπο και τον ασθενή, αξίες που παραμένουν ακέραιες αιώνες μετά

Στο Ασκληπιείο της Κω, το φως του ήλιου έπεφτε ανάμεσα στους αρχαίους κίονες, χαϊδεύοντας τα μάρμαρα που για αιώνες φιλοξενούν ιστορίες γιατρών και ασθενών. Η σιωπή επικρατούσε όσο η νέα γενιά των άριστων γιατρών, από διαφορετικά μέρη του πλανήτη, στεκόταν συγκεντρωμένη, έτοιμη να δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη.

Μέσα σε αυτή τη σιωπηλή μεγαλοπρέπεια, κάθε γιατρός κουβαλάει τη δική του ιστορία, το δικό του ταξίδι μέχρι να φτάσει σε αυτή τη στιγμή αφοσίωσης.

