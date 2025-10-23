Έντερο: Το «πράσινο» φρούτο που ανακουφίζει τη δυσκοιλιότητα – Τρία την ημέρα λύνουν το πρόβλημα
Έντερο: Το «πράσινο» φρούτο που ανακουφίζει τη δυσκοιλιότητα – Τρία την ημέρα λύνουν το πρόβλημα
Οι νέες διατροφικές συστάσεις για την καταπολέμηση της χρόνιας δυσκοιλιότητας φέρνουν στο «τραπέζι» μια πράσινη λύση
Οι πρόσφατες οδηγίες για τη διαχείριση της χρόνιας δυσκοιλιότητας, φέρνουν έναν νέο παίκτη στο τραπέζι για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Vincent Ho, αναπληρωτής καθηγητής και κλινικός ακαδημαϊκός γαστρεντερολόγος στο Πανεπιστήμιο Western Sydney σε άρθρο του στο The Conversation, οι ανανεωμένες συστάσεις αμφισβητούν τα οφέλη των φυτικών ινών και βάζουν στο «παιχνίδι» της αντιμετώπισης το ακτινίδιο.
Πώς προέκυψαν οι νέες συστάσεις
Η Βρετανική Διαιτολογική Ένωση εξέτασε 75 κλινικές δοκιμές, με στόχο να αναπτύξει διατροφικές συστάσεις για ενήλικες με χρόνια δυσκοιλιότητα. Δεδομένης της ποικίλης ποιότητας των δοκιμών, οι ερευνητές έπρεπε να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων. Υιοθέτησαν έναν ευρύ ορισμό της δυσκοιλιότητας, που περιλαμβάνει τόσο τις αντιλήψεις των ασθενών, όσο και τα κριτήρια των κλινικών δοκιμών. Η έρευνα ανακάλυψε 59 συστάσεις, με τους ερευνητές ωστόσο να τονίζουν ότι οι περισσότερες βασίζονταν σε στοιχεία χαμηλής ποιότητας.
