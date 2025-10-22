Νοσηλευτές, η Νο1 επένδυση για βιώσιμα νοσοκομεία που αντέχουν στις κρίσεις

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ζήτημα όχι μόνο λειτουργικό, αλλά ηθικό και στρατηγικό, λέει στο ygeiamou.gr η καθηγήτρια ΕΚΠΑ, κυρία Δάφνη Καϊτελίδου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις νοσηλευτών στα ελληνικά νοσοκομεία