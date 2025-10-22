Νοσηλευτές, η Νο1 επένδυση για βιώσιμα νοσοκομεία που αντέχουν στις κρίσεις
Νοσηλευτές, η Νο1 επένδυση για βιώσιμα νοσοκομεία που αντέχουν στις κρίσεις

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ζήτημα όχι μόνο λειτουργικό, αλλά ηθικό και στρατηγικό, λέει στο ygeiamou.gr η καθηγήτρια ΕΚΠΑ, κυρία Δάφνη Καϊτελίδου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις νοσηλευτών στα ελληνικά νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία παγκοσμίως βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας εποχής όσον αφορά στη διαφάνεια, τη βελτίωση ποιότητας και της αποδοτικότητας και την λογοδοσία. Από τον ΟΟΣΑ έως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η αξιολόγηση της απόδοσης και της ποιότητας στην παροχή φροντίδας έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο χάραξης πολιτικής.

Τα διεθνή πρότυπα –όπως το πλαίσιο του HSPA (Health System Performance Assessment framework) για την αποτίμηση της απόδοσης των συστημάτων υγείας και τα εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας στα νοσοκομεία– εστιάζουν σε τρεις πυλώνες: αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ανταποκρισιμότητα στις ανάγκες των ασθενών. Συμπληρωματικά, οργανισμοί όπως το AHRQ στις ΗΠΑ και η Joint Commission International προωθούν πρότυπα που συνδυάζουν δείκτες ποιότητας, ασφάλειας, αποδοτικότητας και συμμετοχής του ασθενή στη φροντίδα του.

