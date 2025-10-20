Πότε η οστεοπόρωση κρύβει κάτι περισσότερο: Η σημασία της διερεύνησης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης, η δρ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Διευθύντρια του Τμήματος Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αναλύει τα δευτεροπαθή αιτία που κρύβονται πίσω από το 50% των ασθενών με σοβαρή οστεοπόρωση