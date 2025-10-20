Πότε η οστεοπόρωση κρύβει κάτι περισσότερο: Η σημασία της διερεύνησης
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης, η δρ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Διευθύντρια του Τμήματος Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αναλύει τα δευτεροπαθή αιτία που κρύβονται πίσω από το 50% των ασθενών με σοβαρή οστεοπόρωση
Η οστεοπόρωση αποτελεί παγκόσμιο νόσημα, συνοδευόμενο ορισμένες φορές από κατάγματα οστών, που μπορεί δυνητικά να οδηγήσουν σε σοβαρή επιδείνωση της ανθρώπινης υγείας. Η πλέον συχνή εμφάνιση της νόσου είναι η μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Ωστόσο πρέπει να γνωρίζουμε ότι συστηματικές επιστημονικές μελέτες καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα.
Περισσότερο από το 30% των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, πάνω από το 50% των προ εμμηνοπαυσιακών γυναικών και ποσοστό 50–80% των ανδρών που εμφανίζουν οστεοπόρωση πάσχουν από δευτεροπαθή οστεοπόρωση.
Η διερεύνηση πιθανής δευτεροπαθούς αιτιολογίας είναι αναγκαία σε όλα τα άτομα με χαμηλή οστική μάζα, καθώς η αναγνώριση και η αντιμετώπιση του υποκείμενου αιτίου είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η απουσία τέτοιας διερεύνησης μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της αγωγής για οστεοπόρωση, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται το πρωτογενές παθολογικό αίτιο.
