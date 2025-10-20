Τα κλικ που μεταμόρφωσαν το ΕΣΥ – Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μιλά στο ygeiamou
Από τα sms της αξιολόγησης νοσοκομείων και τις πλατφόρμες για τα ραντεβού μέχρι την AI, παρέχονται υπηρεσίες που σέβονται τον χρόνο, τις ανάγκες και την αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη λέει ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου
Στα μέσα του Ιανουαρίου του 2021, τα πρώτα SMS που εστάλησαν στους πολίτες που καλούνταν να κάνουν πρώτοι, ως πιο ευπαθείς, τα εμβόλια ενάντια στην πανδημία, σήμαναν για την Ελλάδα την έναρξη μιας νέας εποχής στην παροχή των υπηρεσιών υγείας από την κράτος: την ψηφιακή εποχή. Η αρχή είχε γίνει ένα περίπου χρόνο νωρίτερα, με την άυλη συνταγογράφηση, που αποτέλεσε μια μικρή επανάσταση με μεγάλη και πολύ θετική επίδραση στη ζωή των πολιτών.
Έχοντας υλοποιήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα εμβολιασμού στον κόσμο, αξιοποιήσαμε τις ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι προληπτικές εξετάσεις έγιναν για τους πολίτες ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ενδυνάμωσης της υγείας και της ευεξίας τους.
Ακολούθησε το MyHealth app και η προετοιμασία για τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Το εργαλείο χάρη στο οποίο ο πολίτης δεν χρειάζεται να κουβαλάει φακέλους με αποτελέσματα εξετάσεων ετών για να δείξει στο γιατρό. Με όλες τις διαγνώσεις, τις συνταγές, τις εξετάσεις και τις νοσηλείες συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, καθένας έχει πλέον εύκολη και ασφαλή πρόσβαση μέσω του MyHealth στο ιατρικό του ιστορικό, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος.
