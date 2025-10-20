Ψυχεδελικές ουσίες: Φέρνουν την επανάσταση στη θεραπεία χρόνιων φλεγμονωδών νόσων
Ψυχεδελικές ουσίες: Φέρνουν την επανάσταση στη θεραπεία χρόνιων φλεγμονωδών νόσων
Η ψιλοκυβίνη, εκπρόσωπος των λεγόμενων ψυχεδελικών ουσιών φαίνεται να κατακτά μια επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση στις θεραπείες σώματος και νου
Μέχρι πρόσφατα, θεωρούνταν αποκλειστικά «καύσιμο» για τη δημιουργία παραισθήσεων και ηδονισμού, γι’ αυτό και αντιμετωπίζονταν με αυστηρή κριτική. Τα τελευταία χρόνια, όμως, ο ιατρικός και θεραπευτικός ρόλος των ψυχεδελικών φαρμάκων επανεξετάζεται, με τις εν λόγω ουσίες να καθιερώνουν όλο και περισσότερο τη θέση τους στα επιστημονικά εργαστήρια.
Οι ειδικοί υποστηρίζουν τώρα ότι θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις φλεγμονές και τις χρόνιες ασθένειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ειδικοί υποστηρίζουν τώρα ότι θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις φλεγμονές και τις χρόνιες ασθένειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα