Καινοτομία: Το λιπαρό οξύ που αναστρέφει την απώλεια όρασης
YGEIAMOU.GR
Γήρανση Όραση Ωχρά κηλίδα

Καινοτομία: Το λιπαρό οξύ που αναστρέφει την απώλεια όρασης

Η απώλεια όρασης δεν είναι πια αναπόφευκτη. Ερευνητές αποκωδικοποιούν τον ρόλο ενός κρίσιμου ενζύμου και δείχνουν πώς η γήρανση των οφθαλμών μπορεί να αντιστραφεί

Καινοτομία: Το λιπαρό οξύ που αναστρέφει την απώλεια όρασης
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η εξασθένιση ή ακόμη και η απώλεια της όρασης θεωρούνται αναπόφευκτα σημάδια του χρόνου. Όμως, μια ομάδα ερευνητών στην Καλιφόρνια φαίνεται να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Μελετώντας τον τρόπο που τα λιπαρά οξέα επηρεάζουν τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς, οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Ίρβαϊν (UC Irvine) ανακάλυψαν ότι ένα απλό πολυακόρεστο λιπαρό οξύ μπορεί να αποκαταστήσει την όραση και να αντιστρέψει τα σημάδια κυτταρικής γήρανσης.

Η θολή όραση, η δυσκολία ανάγνωσης σε χαμηλό φωτισμό και η ανάγκη για όλο και πιο ισχυρούς φακούς αποτελούν κοινές εμπειρίες μετά τα 60. Ωστόσο, οι ερευνητές του UC Irvine αναρωτήθηκαν: Μπορεί η φθορά της όρασης να μην είναι τελικά μονόδρομος;

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης