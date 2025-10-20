Καινοτομία: Το λιπαρό οξύ που αναστρέφει την απώλεια όρασης
Καινοτομία: Το λιπαρό οξύ που αναστρέφει την απώλεια όρασης
Η απώλεια όρασης δεν είναι πια αναπόφευκτη. Ερευνητές αποκωδικοποιούν τον ρόλο ενός κρίσιμου ενζύμου και δείχνουν πώς η γήρανση των οφθαλμών μπορεί να αντιστραφεί
Η εξασθένιση ή ακόμη και η απώλεια της όρασης θεωρούνται αναπόφευκτα σημάδια του χρόνου. Όμως, μια ομάδα ερευνητών στην Καλιφόρνια φαίνεται να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Μελετώντας τον τρόπο που τα λιπαρά οξέα επηρεάζουν τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς, οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Ίρβαϊν (UC Irvine) ανακάλυψαν ότι ένα απλό πολυακόρεστο λιπαρό οξύ μπορεί να αποκαταστήσει την όραση και να αντιστρέψει τα σημάδια κυτταρικής γήρανσης.
Η θολή όραση, η δυσκολία ανάγνωσης σε χαμηλό φωτισμό και η ανάγκη για όλο και πιο ισχυρούς φακούς αποτελούν κοινές εμπειρίες μετά τα 60. Ωστόσο, οι ερευνητές του UC Irvine αναρωτήθηκαν: Μπορεί η φθορά της όρασης να μην είναι τελικά μονόδρομος;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η θολή όραση, η δυσκολία ανάγνωσης σε χαμηλό φωτισμό και η ανάγκη για όλο και πιο ισχυρούς φακούς αποτελούν κοινές εμπειρίες μετά τα 60. Ωστόσο, οι ερευνητές του UC Irvine αναρωτήθηκαν: Μπορεί η φθορά της όρασης να μην είναι τελικά μονόδρομος;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα