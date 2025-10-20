Αυτός είναι ο νο1 παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου ογκολογικών ασθενών
Μελέτη έδειξε ότι η μοναξιά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά 34%, ενώ συσχετίζεται με 11% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο
Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου ασθενών που πάσχουν από καρκίνο και από οποιαδήποτε άλλη νόσο, σύμφωνα με μετά-ανάλυση δεδομένων που δημοσιεύθηκε στο BMJ Oncology.
Αν και είναι γνωστό ότι η μοναξιά σχετίζεται με διάφορα προβλήματα υγείας, όπως γνωστικές δυσλειτουργίες, διαταραχές ύπνου, εξασθένηση του ανοσοποιητικού και πόνο, ακόμη δεν είναι σαφές εάν μπορεί να συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο ή άλλες ασθένειες. Για να διερευνήσουν περαιτέρω αυτήν τη σχέση, οι ερευνητές εξέτασαν 16 έρευνες, που αφορούσαν συνολικά 1.635.051 ασθενείς με μέση ηλικία τα 63 έτη, από τις οποίες οι 13 εντάχθηκαν στη μετά-ανάλυση. Οι μελέτες διεξήχθησαν στον Καναδά, την Αγγλία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.
