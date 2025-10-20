Αυτός είναι ο νο1 παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου ογκολογικών ασθενών

Μελέτη έδειξε ότι η μοναξιά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά 34%, ενώ συσχετίζεται με 11% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο