Χωρίς συμπτώματα: 4 σοβαρές καρδιοπάθειες που δεν προειδοποιούν – Οι επεμβάσεις που σώζουν
Συχνά οι καρδιακές παθήσεις εξελίσσονται χωρίς προειδοποιητικά σημάδια - Ο κ. Γρηγόριος Παττακός Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Β’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ και Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων ΥΓΕΙΑ εξηγεί πώς οι προληπτικές εξετάσεις μπορούν να προλάβουν επικίνδυνες επιπλοκές
Είναι γνωστό ότι αν κάποιος νιώσει απότομα έναν έντονο πόνο στο στήθος μπορεί να περνάει έμφραγμα μυοκαρδίου και θα σπεύσει σε νοσοκομείο. Αλλά υπάρχουν αρκετές παθήσεις της καρδιάς που δεν μας δίνουν καμία προειδοποίηση και κανένα σύμπτωμα για να καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, υπάρχουν και τα άτυπα συμπτώματα όπως ο πόνος στη γνάθο ή στο άνω άκρο που μπορεί να μην σκεφτούμε άμεσα ότι συνδέονται με την καρδιά.
Άνθρωποι που φαίνονται υγιείς μπορεί να βιώσουν απειλή για την ζωή τους χωρίς καμία προηγούμενη ένδειξη. Για αυτές τις περιπτώσεις ο προληπτικός έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας. Εδώ θα συζητήσουμε μερικές κατηγορίες παθήσεων της καρδιάς και τους λόγους που μπορεί να χρειαστούν θεραπεία πριν καν καταλάβουμε ότι πάσχουμε από το νόσημα.
